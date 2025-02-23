阿里山花季3/10開跑 林保署：經多波寒流預期更燦爛

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣23日電）林業及自然保育署嘉義分署與阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天宣布，阿里山花季3月10日開跑，目前山櫻花、阿龜櫻開花約5成，其他品種櫻花陸續綻放，預計3月中下旬進入盛況。

林保署嘉義分署與林鐵處今天在阿里山林業鐵路嘉義車庫園區舉行「2025阿里山花季」記者會，宣布今年花季3月10日登場。

嘉義分署說明，為迎接阿里山花季多元風貌，今年「春，櫻與音的對話」將攜手林鐵文資處以阿里山林業鐵路為載體，帶領遊客從阿里山車站出發，穿梭春日美景之中，沿途行經祝山、對高岳等車站，途中將安排馬戲團快閃藝術演出，最後在沼平車站舉行盛大花季開幕儀式。

首航活動名額限150名，將於2月25日上午10時於「阿里山國家森林遊樂區」官方臉書（Facebook）專頁開放報名，有興趣民眾請持續關注相關訊息。

嘉義分署表示，今年冬季迎來多波寒流，花期雖會延後，但持續低溫也讓阿里山櫻花蓄存更充足開花養分，預期花況會更加燦爛。

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根據調查，阿里山國家森林遊樂區內擁有山櫻花、霧社山櫻花、唐實櫻、琉球山櫻花、阿龜櫻、吉野櫻等多達31種櫻花品種，目前山櫻花、阿龜櫻開花約5成，不同品種櫻花將在為期1個月花季期間陸續開放，預計在3月中、下旬達到最盛期。

嘉義分署呼籲民眾提早規劃，前往阿里山國家森林遊樂區欣賞如夢似幻櫻花美景，同時為確保民眾旅遊安全與舒適的賞花體驗，建議提早規劃，儘量搭乘大眾運輸交通工具。（編輯：陳仁華）1140223