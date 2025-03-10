勞部啟動移工重大傷病整合服務 提供支援機制

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（中央社記者張雄風台北10日電）勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，即日起正式啟動「家庭看護移工重大傷病整合服務」，協助雇主在面對移工因重大傷病無法繼續工作及照顧空窗期，提供支援機制。

勞動部統計，截至114年1月底，全台依法聘僱的家庭看護移工已達19萬7742人。然而當家庭看護移工因故遭遇重大傷病時，雇主將面臨移工的重病照料及被看護者無人照顧等困境。

因此，勞動部建立家庭看護移工重大傷病整合服務，雇主只要向各地方政府的移工諮詢服務中心或直接聘僱聯合服務中心或通報1955勞工諮詢申訴專線，後續地方政府將啟動單一窗口整合服務模式，派員關懷訪視，瞭解移工的身心狀況及雇主的家庭照顧需求，並提供最適切的轉介、諮詢及協助。

此外，勞動部提到，地方政府也會協調駐台辦事處聯繫移工的母國親屬，並依家庭看護移工需求提供支援服務，包括安置服務及醫療協助等。同時，在雇主面臨照顧人力空窗期間提供必要的支援，包括協助申請「擴大聘僱外籍家庭看護工家庭使用喘息服務」或「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」。

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勞動部說，為瞭解雇主及移工運用相關服務資源情況，1955免付費專線將於接獲通報1個月後主動關懷追蹤雇主及移工狀況，確保雙方均已獲得妥善協助。

勞動部表示，家庭看護移工重大傷病整合服務的實施，可提供雇主整合性的協助，並確保家庭看護移工能在健康、工作、生活上獲得支持，藉此強化勞資雙方和諧，促進勞雇雙贏。（編輯：李亨山）1140310