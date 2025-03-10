醫療性凍卵凍精補助計畫送政院 適用範圍待商議

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）癌症治療影響生殖功能，國健署推出醫療性生育保存補助試辦計畫，補助女性乳癌凍卵、男性血癌凍精，計畫送行政院。婦幼健康組長林宇旋今天說，適用範圍待商議，上路時程未定。

根據2021年癌症登記報告，全台有近1.2萬名癌友適逢育齡階段，衛生福利部國民健康署研擬推出醫療性生育保存補助，與相關醫學會專家討論後，第1階段開放補助對象為女性乳癌個案凍卵、男性血癌患者凍精，未來再逐步擴大癌別，計畫初期年預算支出約新台幣1億元。

林宇旋今天上午出席「破除人工生殖迷思」記者會，會後接受媒體聯訪，被問到補助試辦計畫最新進度。她說，計畫已送至行政院，必須考量病人安全，保存生殖能力的同時，不能延誤癌症療程，需要醫療專業團體進一步協助評估，適用細節待討論，上路時程未定，經審查後會再對外公布。

另外，隨著結婚與備孕年齡逐漸延後，越來越多夫妻面臨懷孕困難。國健署自2021年7月起擴大試管嬰兒補助，現行補助對象為不孕夫妻，最高補助6個不孕症治療週期，截至2024年底，協助超過2萬1514對夫妻迎接2萬4653名新生兒，甚至有4對夫妻通過第3胎補助審查。

中華民國生育醫學會理事長黃貞瑜提醒，不少夫妻因錯誤備孕觀念，錯失黃金生育期，最常見迷思是「月經規律就代表容易懷孕」，雖然規律的月經通常代表排卵功能正常，但並不意味著一定容易懷孕，順利懷孕還需要多項條件配合，如子宮內膜或輸卵管狀況、精子活力、卵子品質等。

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黃貞瑜提到，如果年輕夫妻有不良習慣，如熬夜、抽菸等，可能造成精子或卵子品質下降，這都是無法單純依靠月經規律觀察的，懷孕成功必須每個環節環環相扣，絕非年輕夫妻就不用擔心，也不是懷第1胎順利，懷第2胎就沒問題，當備孕半年或1年沒有好消息，建議尋求醫師評估。

「試管嬰兒是將精卵相遇的機率拉到最高。」黃貞瑜說，試管嬰兒的成功率會受到多種因素影響，包括年齡、精卵及胚胎品質、子宮環境、心理狀態以及醫師和實驗室的差異等。試管嬰兒並非保證一次成功，及早規劃生育、及早就醫，仍然是提高成功機會的關鍵。（編輯：管中維）1140310