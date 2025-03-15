全國高中儀隊競賽南部初賽 港明高中奪冠

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（中央社記者吳書緯台北15日電）第8屆全國高級中等學校儀隊競賽南部地區初賽今天在高雄舉行，由海軍副司令敖以智中將主持，共13所高中職參賽展現青春活力。最後由港明高中奪冠，高雄女中、屏東女中分別獲得亞軍、季軍，3校將代表南部地區參加全國決賽。

海軍陸戰隊指揮部今天表示，第8屆全國高級中等學校儀隊競賽南部地區初賽，下午在高雄港7號碼頭棧柒庫前廣場盛大舉行，會場周邊安排武器裝備陳展、人才招募及體驗攤位，讓民眾能近距離瞭解國防事務，透過實地交流與互動，達到強化青年學子國防意識，建立全民國防共識的目標。

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海軍陸戰隊指出，南部地區初賽以「儀起爭霸，儀戰成名」為主題，參賽隊伍計有中山工商、立志高中、成大南工、花蓮高商、屏東女中、高雄中學、高雄女中、善化高中、港明高中、新豐高中、慈幼工商、台南一中及鳳新高中等13所學校，各校學生經過長時間準備後，透過絕佳的默契與團隊精神，展現出青春的熱情活力與自信驕傲。

比賽最終由港明高中拔得頭籌，高雄女中榮獲第2名，屏東女中榮獲第3名；這3所學校將代表南部地區參加第8屆全國高級中等學校儀隊決賽。（編輯：林克倫）1140315