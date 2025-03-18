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政大道南分館揭幕 諮商輔導守護學生身心健康

2025/3/18 11:12（3/18 11:28 更新）
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政大身心健康中心「道南分館」揭幕，將提供諮商輔導等服務，希望強化校園心理健康支持系統，打造完善且牢固的校園安全網。（政大提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月18日
政大身心健康中心「道南分館」揭幕，將提供諮商輔導等服務，希望強化校園心理健康支持系統，打造完善且牢固的校園安全網。（政大提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月18日
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（中央社記者許秩維台北18日電）為提升對學生的心理健康服務品質與輔導量能，政治大學在校內設立身心健康中心「道南分館」，還有1名外語心理師進駐，盼強化校園心理健康支持系統， 打造完善的校園安全網。

政大今天發布新聞稿指出，政大自112年起推動「長期守護校園心理健康計畫」，由副校長蔡維奇主導，投入8年、總經費新台幣2000萬元的資源，致力於提升心理健康服務品質與輔導量能。

隨著諮商需求增加，原本的辦公與諮商空間已不敷使用，在政大校長李蔡彥與政大學務長蔡炎龍支持下，將道南分館納入計畫，並獲得政大EMBA校友會捐贈輔導人力經費，以及教育部提供100萬元修繕補助，讓計畫順利推動。

李蔡彥表示，心理健康與學習表現息息相關，也是校園和師長都關注的重點，這次計畫的推動不僅要感謝校友慷慨捐助，還仰賴教育學院與心理系的支持，持續培養專業人才，除了展現政大照顧學生的決心，更承擔高教責任。

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「道南分館」1樓為辦公室、2樓為3間諮商室，因應學生需求，提供個別諮商與表達性藝術治療等服務；政大也透過「長期守護校園心理健康計畫」募得款項，除了服務本地生的專業心理師，還增聘2名針對外籍生的諮商心理師，目前已有1名外語心理師進駐分館，幫助外籍生適應異國生活。

政大副學務長暨身心健康中心主任王素芸說明，未來將持續推動「長期守護校園心理健康計畫」，擴展一級輔導，強化心理健康教育，減少進入二級與三級輔導的需求，希望增加專業人力與諮商服務量能，打造完善且牢固的校園安全網，及時為每名需要幫助的學生提供支持陪伴。（編輯：管中維）1140318

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