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全社會防衛韌性實地演練27日台南登場 融入地震海嘯災難場景
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從跑單幫到Color Walk 9旬嬤靠足跡存健康本錢

2025/3/18 15:27（3/18 16:21 更新）
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91歲黃嫊好（中）年輕時是「跑單幫」，親赴日本帶貨回台，幾年前因跌倒一度行動不便，她積極練習走路、復健，改善步態與平衡力，18日出席爺奶Color Walk台北場報名記者會。中央社記者陳婕翎攝 114年3月18日
91歲黃嫊好（中）年輕時是「跑單幫」，親赴日本帶貨回台，幾年前因跌倒一度行動不便，她積極練習走路、復健，改善步態與平衡力，18日出席爺奶Color Walk台北場報名記者會。中央社記者陳婕翎攝 114年3月18日
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（中央社記者陳婕翎台北18日電）今年91歲的黃嫊好阿嬤年輕時是「跑單幫」，親赴日本帶貨回台，但歲月帶走行動力，一度因跌倒不便於行，幸好阿嬤積極復健，連續2年參與Color Walk銀髮健走，靠足跡存健康本錢。

跑單幫走世界，一步一腳印累積積蓄，這是黃嫊好阿嬤人生上半場寫照，她年輕時在台南經營舶來品店，定期親自走訪日本服飾工廠，帶回價格最甜的日貨，是老顧客眼中值得信賴的老闆娘，但隨著年齡漸長，因為幾年前一次跌倒，黃嫊好阿嬤一度行動不便，只能搬到台北與女兒同住。

黃嫊好阿嬤因跑單幫鍛鍊起獨立自主樂觀心態，為了早日回台南顧店，積極練習走路、復健，明顯改善步態與平衡力，甚至駝背被修正，去年參加弘道老人社福基金會舉辦爺奶Color Walk銀髮健走，今年決定再挑戰，阿嬤人生下半場仍靠著足跡，存健康紅利，兌換老後自主人生。

黃嫊好阿嬤今天出席爺奶Color Walk台北場報名記者會，弘道老人社福基金會社區輔導員蔡品萱說，從過去服務經驗來看，常見失足受傷長輩可能擔心再度跌倒而害怕走路，黃嫊好阿嬤是值得分享案例，不僅自主練習，長照據點也安排體適能長者肌力支持計畫，協助阿嬤恢復。

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醫學期刊「刺胳針．健康長壽」（The Lancet Healthy Longevity）指出，全球跌倒死亡率逐年上升，必須持續運動、強化肌力或平衡訓練等，減少與降低老人跌到風險，弘道老人社福基金會台北服務處長鐘智馨表示，多年來爺奶Color Walk鼓勵長輩用運動為健康打下基礎。

鐘智馨說，今年適逢弘道成立30週年，爺奶Color Walk結合「熱情肌昂 與你柑杯」的主題，台北場將於6月14日在大佳河濱公園安排3公里輕鬆走，盼長者走出家門，培養運動習慣，讓肌力不隨著年紀而流失，避免提早進入臥床等需要長期照顧的狀態，是健康迎老的不二法門。（編輯：陳政偉）1140318

#大佳河濱公園
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