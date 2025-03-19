觀霧遊憩區雲霧步道 4月起整修封閉半年

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）雪霸國家公園觀霧遊憩區內的雲霧步道建置多年，因損壞老舊，為確保遊客安全，雪管處規劃4月1日起至9月底全線封閉辦理第3期整修工程，欲往鄰近景點需改由大鹿林道通行。

雪霸國家公園管理處今天表示，雲霧步道全長約848公尺，入口位於觀霧山椒魚生態中心旁，全線以木棧方式構築，歷經多年已有局部損壞與老舊情形，經委託專業廠商評估，基礎結構為木材梁柱直接插入土壤作為固定，多處材料老舊損壞，恐造成承載力不足產生斷裂，危害遊客安全。

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雪管處指出，自民國111年起逐年編列預算，分期辦理雲霧步道整修工程，規劃於今年度4月1日起至9月30日止，辦理雲霧步道整修工程第3期。第3期工程雖僅整修部分路段，考量施工期間材料運輸堆置及施工將阻斷步道通行影響遊客安全，故採全線封閉。

為維護遊客安全，雪管處提醒，雲霧步道施工期間，由觀霧山椒魚生態中心步行往返觀霧山莊、大鹿林道東線等鄰近景點，需改由大鹿林道通行。（編輯：方沛清）1140319