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青年百億海外圓夢基金報名熱 4437人次申請

2025/3/19 12:55
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（中央社記者許秩維台北19日電）青年百億海外圓夢基金計畫第1階段報名於3月17日截止，根據教育部青年署近日統計，築夢工場組和海外翱翔組合計4437人次申請，遠高於規劃提供的800多個名額。

行政院會去年11月通過教育部的青年百億海外圓夢基金計畫，讓15至30歲青年可申請參與築夢工場組及海外翱翔組，以及年度旗艦計畫組，進行2週至1年的圓夢行動，築夢工場組預計提供200個名額，海外翱翔組預計提供逾600個名額。

築夢工場組鼓勵青年自主提案夢想與行動計畫書，海外翱翔組由部會與民間組織規劃國際組織或基金會、智庫、青年議會等多元主題類別，提供申請赴國外見習及培訓的機會。

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青年百億海外圓夢基金計畫第1階段報名已於3月17日截止，根據教育部青年發展署統計，第1階段築夢工場組有296案（人次）申請，海外翱翔組15至17歲組有1486人次報名，18至30歲組有2655人次報名，合計共4437人次報名。

青年署表示，築夢工場組每案最高可補助新台幣200萬元，海外翱翔組每案補助至多以150萬元為原則，海外翱翔組預計4月1日再公布新開發名額，青年百億海外圓夢基金計畫第2階段預計5月1日至6月20日期間受理申請。（編輯：李亨山）1140319

#青年署
#教育部
#青年發展署
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