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小琉球外籍客增長 島上郵局開放兌換5種外幣

2025/3/19 17:58（3/19 18:19 更新）
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圖為小琉球知名景點花瓶石的海邊湧入戲水人潮。（中央社檔案照片）
圖為小琉球知名景點花瓶石的海邊湧入戲水人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）小琉球外籍遊客人數持續增長，中華郵政明天起正式在琉球郵局提供5種外幣兌換服務，包含港幣、美元、人民幣、日圓、歐元，解決外籍客換匯不便問題，提升島上國際友善度。

觀光勝地小琉球外籍遊客人數持續增長，根據大鵬灣國家風景區管理處統計，2023年造訪小琉球外籍旅客共2萬7119人次，2024年躍升至6萬6432人次，增長約2.45倍。

鵬管處今天發布新聞稿表示，小琉球以海洋生態、低碳旅遊特色聞名，近年吸引更多外籍旅客造訪。然而島上卻無提供外幣兌換服務金融機構，導致遊客須提前在本島兌換台幣，或面臨支付不便困擾。

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鵬管處表示，最近透過當地觀光業者、交通委員、鵬管處、交通部觀光署及中華郵政公司合力爭取，最終共同促成此項服務落地實施。中華郵政3月20日起正式在琉球郵局提供外幣兌換服務，包含港幣、美元、人民幣、日圓、歐元，解決外國旅客換匯不便問題，進一步提升島嶼旅遊的便利性與國際友善度。

鵬管處提及，郵局提供外幣兌換服務不僅讓外籍遊客享有更順暢旅遊體驗，也有助於促進在地商家收益與觀光產業發展；未來將持續推動更多國際旅遊友善措施，讓小琉球成為更具吸引力的低碳海洋觀光勝地。（編輯：李淑華）1140319

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