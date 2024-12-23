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小琉球自由潛水熱門 鵬管處推旗幟避免人船衝突

2024/12/23 11:32
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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東離島小琉球自由潛水熱門，為保護潛水者及海上活動者安全，大鵬灣國家風景區管理處購置80支潛水旗幟，免費提供給自由潛水教練，提高辨識度也避免人船衝突。

小琉球海域近年是自由潛水熱門景點，但也出現不少把浮球繫繩綁在珊瑚、潛水上浮時險撞上漁船等狀況，鵬管處除設置繫錨浮球的「海上蛋糕」外，近日再添購80支潛水旗幟，免費提供給自由潛水教練。

鵬管處今天發布新聞稿表示，近期檢查發現，自由潛水教練在旗幟使用上仍需加強辨識度，為保護潛水者及其他海上活動者安全，已向琉球漁會表達漁民在駕駛船筏作業時注意減速，避免潛在危險。

另外，為加強潛水安全，除安全宣導外，也購置80支潛水旗幟，免費提供給自由潛水教練，提高潛水活動辨識度，也確保符合活動安全規定，旗幟已全數領取完畢。已計畫再度購買第2批旗幟擴大支援潛水業者。

鵬管處強調，為保護小琉球環境資源並推動負責任旅遊，將加強水域遊憩活動管理，希望所有潛水活動者可在安心及安全環境下潛水。

田姓潛水教練告訴中央社記者，小琉球海象穩定、水質清澈、潛點多，還有很高機率可以與海龜共游，近年自由潛水人數增加，與海面上活動衝突也變多，潛水旗幟能進一步提升辨識度及安全警示。（編輯：謝雅竹）1131223

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