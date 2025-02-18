小琉球2天3綠蠵龜擱淺 專家提醒勿棄置魚鉤線

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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）小琉球連2天有3隻綠蠵龜擱淺，由海巡人員救援送往海生館救治。海生館助理研究員李宗賢表示，擱淺海龜誤食魚鉤、魚線比例高，呼籲勿亂丟棄等釣魚注意事項。

李宗賢接受中央社記者電訪表示，昨天有1隻海龜在小琉球擱淺，活力貌似良好，不過因小琉球救傷案例中，誤食魚鉤魚線比例高，因此仍先帶回救治。經檢查在其消化道發現魚鉤、魚線，前肢也有魚鉤陷入肉裡。

李宗賢指出，今天2隻救傷案例中，其中1隻背甲尾側有1道很大痕跡，推測應為被螺旋槳打到，可能脊椎有受傷，因此後腳不太會動。另1隻無受傷情形，但活動力較弱，也須檢查是否誤食魚鉤、魚線。

李宗賢提醒，釣魚民眾應盡量遵循友善海龜釣魚注意事項，若觀察到有海龜出沒，不要在此處海域釣魚，並勿棄置魚鉤、魚線。

海巡署南部分署第五岸巡隊表示，小琉球安檢所今天下午分別接獲民眾報案，在中澳沙灘及花瓶岩岸際各發現1隻海龜擱淺，隨即通報海保署高雄海洋保育站協處。經判別2隻海龜均為綠蠵龜，經屏東縣政府同意送至海生館救治。

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依海生館與海洋委員會海洋保育署友善海龜釣魚文宣，海龜常出沒的地方儘量使用無倒鈎魚鈎；視線不要離開釣組，尤其是在海龜密度高的地區釣魚時；不要餵食海龜、不要丟棄釣餌；發現有海龜嘗試吃餌，更換釣魚地點；夜間釣魚可以減少海龜吃餌機會；損壞釣魚線（鉤）自行回收、帶離，勿棄置於釣場。

文宣指出，若釣到海龜，不要只用釣魚線拉海龜離開水面，須配合使用撈網移動海龜，以免海龜受傷；不要只把線剪掉，直接放走海龜，會造成海龜死亡；不要嘗試拔除魚鉤，海龜可能受傷。應用網子協助把海龜撈起來，保留約50公分釣魚線、其餘可剪掉，並第一時間通報海巡專線118，置海龜於陰涼處，用濕毛巾保濕，並注意海龜前肢拍打及可能咬人。（編輯：郭諭儒）1140218