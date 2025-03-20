遭指「拿艱苦人開刀」 洪申翰駁：亂砍預算為主因

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）勞動部因預算遭砍使得9名承攬人力被迫離開，遭指「先拿艱苦人開刀」。勞動部長洪申翰今天表示，預算遭亂刪凍影響為全面性，若非在野黨亂砍預算，這些同事仍會留在崗位上。

在野立委大砍預算，勞動部預算遭刪減新台幣近8000萬元，洪申翰昨天在立法院表示，因預算遭刪減，勞動部已有9名承攬人力在1日離開，後續可能連水電支付都有問題。中國時報今天報導指勞動部預算遭砍，卻「先拿艱苦人開刀」。

洪申翰透過臉書粉絲貼文澄清，媒體所說的「先拿艱苦人開刀」完全不是事實，他並強調如果不是在野黨亂砍預算，這些同事都仍會留在崗位上。

洪申翰細數，勞動部「一般行政」的「基本行政工作」科目，最後被刪除了20%，且凍結了30%，總共只剩下一半預算可以正常運用，影響到包含民眾陳情的民意信箱系統、公文系統、公務車使用等以及衛生用品減供、拔燈管超過1600盞、部分承攬人力必須離開等。

洪申翰指出，每一項影響都會直接或間接降低一個行政機關的運作效能，甚至衝擊到民眾接受到的服務品質，且這不只會影響到約僱或承攬人員的工作機會，對已經非常緊繃的公務員人力更是雪上加霜，「這種亂砍預算的方式，對於一個部會運作是全面性的影響。沒有分先跟後的」。

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洪申翰提到，有年輕基層人員相當無奈，認為預算亂遭刪凍讓認真工作的人很沒尊嚴，但當負面的衝擊顯現、無辜人受波及，在野黨或特定媒體還會跳出來批評執政團隊「為什麼要犧牲他們」，甚至質疑部會在「賣慘」、「哭窮」。

洪申翰認為，追根究底，國會監督預算本該是很嚴肅、審慎的事，本來就不該這樣亂刪亂凍的，「這道理真的很簡單」。（編輯：管中維）1140320