23日持續回暖 新北桃園等9縣市清晨防10度以下低溫

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）中央氣象署預報，明天全台持續回暖，各地都是晴朗可見陽光好天氣；不過，清晨9縣市仍可能出現攝氏10度以下輻射冷卻低溫。

氣象署說，輻射冷卻影響，明天清晨至上午，局部地區氣溫可能在10度以下，日夜溫差大。

氣象署發布低溫特報，黃色燈號（寒冷）區域包括：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫的機率。

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氣象署預報，明天高溫，北部25度、中部26度、南部27度、花東24度；澎湖25及金門25度、馬祖20度。

氣署預測，天氣持續回暖至27日，高溫上看30度，28日鋒面通過，各地天氣轉不穩定，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部短暫陣雨；鋒面後東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，尤其北台灣降溫較明顯；不過，春季天氣變化快速，鋒面影響時程及冷空氣強度仍有不確定性。（編輯：林恕暉）1140322