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北部空氣品質亮紅燈 中部以北臭氧及污染物累積

2025/3/25 10:57（3/25 12:16 更新）
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圖為自象山遠眺台北101大樓方向一景。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北25日電）環境部表示，今天偏東南至南風，中部以北位下風處，易累積污染物，午後臭氧濃度易上升。西半部零星地區空氣品質短時間可能達「紅色警示」等級，北部及馬祖也為紅色警示等級。

根據環境部空氣品質監測網，今天截至上午10時，西半部地區空氣品質大致為「普通」等級，僅新北市土城地區為「橘色提醒」等級，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環境部表示，今天高壓迴流，環境風場為東南風至偏南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖、金門易有局部低雲或霧影響能見度。

預估花東空氣品質為「良好」等級；宜蘭為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏及金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達「紅色警示」等級；北部及馬祖為「紅色警示」等級。

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環境部表示，未來一週，明天至27日環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；28日至30日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，環境風場轉為東北風，中南部污染物稍易累積。

環境部提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。（編輯：管中維）1140325

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