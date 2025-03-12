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小細胞肺癌自主發電促惡化 台大跨國研究登自然期刊

2025/3/12 12:07
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（中央社記者曾以寧台北12日電）小細胞肺癌占肺癌約1成，但其惡性度高、轉移極快，患者平均存活僅7到10個月。台大醫院跨國際團隊研究，首次證實其「自主發電」直接促進腫瘤轉移惡化，登上「自然」期刊。

這篇研究由台大醫學系校友、英國弗朗西斯·克里克研究院（the Francis Crick Institute）博士李力恩（Leanne Li）領軍，團隊橫跨劍橋大學、麻省理工學院、哈佛醫學院、丹納法柏癌症中心（Dana-Farber Cancer Institute）、德州西南醫學中心與台大醫院攜手進行，於今年2月12日線上刊登於國際權威科學期刊「自然」（Nature）。

肺癌為國人十大癌症之首，台大醫院外科主任陳晉興今天在研究成果發表記者會說明，小細胞肺癌約占肺癌10%，雖然占比不高，卻被稱為「癌王」，因其惡性度高、轉移很快，藥物治療幾乎追不上，且確診時有9成都已經擴散，5年存活率不到10%，平均存活時間不到1年；此外，部分非小細胞肺癌治療後可能產生抗藥性，也會具小細胞肺癌特性。

癌症研究日新月異，陳晉興指出，約在20年前，突破性研究發現，腫瘤組織發展需要血流供給養分，因此開始將血管新生抑制劑使用於癌症治療，對「違建」進行「斷水」；近年則進一步發現，神經刺激可能也會促進癌症生長，「斷電」也成為可能的治療方向，但屬於神經內分泌腫瘤的小細胞肺癌惡性原因，仍不明朗。

腫瘤組織裡，不是只有癌細胞。李力恩說明，還有血管、纖維母細胞等，且近年發現神經也會長到腫瘤裡面。而小細胞肺癌組成包含神經內分泌細胞（NE細胞）及非神經內分泌癌細胞（non-NE細胞），這次研究首次發現，NE細胞可以自主產生電生理信號發號施令，而non-NE細胞則擔任後勤提供養分支持。

團隊利用神經特有的「電氣活性」，偵測腫瘤組織內的神經活性，並驗證其與腫瘤惡性相關性。結果證實NE細胞具有電流活性；且進一步利用具有神經毒性的河豚毒素，發現毒素雖不會立即殺死細胞，卻能抑制具有發電特性的小細胞肺癌存活的能力。

小鼠實驗則發現，若利用神經學方式抑制腫瘤發電能力，也可有效抑制腫瘤組織生長、延長小鼠約1/3的存活時間。

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李力恩指出，團隊也發現，小細胞肺癌發生早期會引發大量神經生長，到晚期則是腫瘤越來越大，神經組織卻越來越少，推測是因到了晚期，腫瘤可以仿效神經自主發電。

「這是第一次證明電生理活性可以直接導致腫瘤惡化，是癌症研究的重大里程碑」，李力恩說明，在現有的化學治療、抗血管新生治療和免疫治療等癌症治療方式外，是否可借用抗癲癇藥物、心律不整藥物等神經治療方式，抑制腫瘤生長，將是未來可能的發展方向。（編輯：李亨山）1140312

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