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空氣品質變差 北市建議25、26日出門戴口罩

2025/3/24 17:40（3/25 10:04 更新）
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台北市25日及26日位於下風處、污染物易累積，環保局建議民眾出門戴口罩。圖為自台北市北投區眺望台北101大樓，能見度低。（中央社檔案照片）
台北市25日及26日位於下風處、污染物易累積，環保局建議民眾出門戴口罩。圖為自台北市北投區眺望台北101大樓，能見度低。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北24日電）台北市環保局提醒，今天高壓迴流，環境風場為東南風，西半部擴散條件差，空氣品質可能達紅色警戒。另外，北市明天及26日位於下風處、污染物易累積，建議民眾出門戴口罩。

北市環保局今天以新聞稿指出，因應今天高壓迴流，環境風場為東南風，西半部擴散條件差，上午部分空氣品質

空氣品質指標橘色、紅色活動建議

橘色警示

  • 影響：對敏感族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。

紅色警示

  • 影響：對所有族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

資料來源：環境部

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測站已達對敏感族群不健康等級（AQI>100），午後受光化作用影響，下午可能達紅色警戒（AQI>150）。

另外，3月25日至26日，北市位於下風處污染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，環保局提醒民眾減少外出，如需外出請戴口罩，減少使用私人運具並多搭乘大眾運輸工具。

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依環境部說明，環境風場為東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積，使北部空品區空氣品質24日上午達到橘色提醒等級（空氣品質指標AQI>100，指標污染物為臭氧8小時），對敏感族群不健康。受午後光化作用影響，臭氧濃度易上升，環境部預報下午北部空品區空氣品質可能達紅色警戒等級（空氣品質指標AQI>150，指標污染物為臭氧8小時），對所有族群不健康。

環保局表示，已啟動空氣品質應變機制，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業、工廠自主管理等管制作為。（編輯：李錫璋）1140324

#台北市
#空氣品質
#環保局
#環境部
25日及26日全國各空品區空氣品質預報。（圖取自環境部空氣品質監測網網頁airtw.moenv.gov.tw）
25日及26日全國各空品區空氣品質預報。（圖取自環境部空氣品質監測網網頁airtw.moenv.gov.tw）
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