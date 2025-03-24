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吳德榮：27日前高溫逾30度 28日起轉濕冷如冬

2025/3/24 08:16（3/24 08:36 更新）
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吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，鋒面大約在28日早晨抵達；鋒面通過時、伴隨局部陣雨，天氣變化很明顯。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，鋒面大約在28日早晨抵達；鋒面通過時、伴隨局部陣雨，天氣變化很明顯。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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（中央社記者張雄風台北24日電）根據氣象署網站，今天清晨以新竹關西10.2度最冷。氣象專家吳德榮表示，今天至27日受高壓迴流影響，各地高溫皆在30度以上；28日鋒面及冷空氣南下，天氣變化明顯、濕冷如冬。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮攝氏10.2度、新北市石碇區10.6度、苗栗縣三灣鄉10.7度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天至27日受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，各地區白天高溫皆在30度以上，明天至27日，更由32度逐日升至34度左右，為晴熱如夏、日夜溫差甚至達15度的天氣。

吳德榮提醒，27日清晨之前西半部易起霧，影響能見度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，鋒面大約在28日早晨抵達；鋒面通過時、伴隨局部陣雨，天氣變化很明顯。

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吳德榮指出，歐、美模擬顯示，鋒後的冷空氣均調弱，約為大陸冷氣團或東北季風的強度，但仍將造成氣溫的驟降，由27日的晴熱如夏，轉為28日至30日的濕冷如冬，乍暖還寒要注意調適。

吳德榮說，31日至4月2日冷空氣逐日減弱，但天氣並未好轉，容易有雨、北台灣仍濕涼。（編輯：郭諭儒）1140324

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吳德榮：27日前各地晴熱如夏 28日起濕冷如冬雲林以北及宜蘭11縣市低溫特報 新竹關西4.2度
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27日前天氣穩定溫差大 28日劇烈轉變全台有雨
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