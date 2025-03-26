糖廠記憶玩起來 總爺藝文中心甘蔗五感遊戲場啟用

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南麻豆總爺藝文中心「甘蔗五感遊戲場」今天啟用，因當地曾是麻豆糖廠總部，特別以甘蔗為主題，結合農田景觀與童趣設計獨特遊具，盼成為讓孩子感受地方文化的場域。

市長黃偉哲在啟用儀式致詞表示，總爺藝文中心以古蹟建築、地景藝術及工藝美學為主軸，擁有大面積綠地與植栽林蔭，一直是親子遊憩熱門景點，市府規劃遊戲場時，特別考量周邊環境與人文特色，並與藝文中心資源結合，讓遊戲場也能成為感受地方文化場域。

黃偉哲強調，未來市府團隊將努力達成「區區有特色公園」願景，打造大人、小孩全齡適宜休閒空間，讓孩子在安全、富有挑戰性環境中快樂遊玩，家長也能安心陪伴，歡迎外縣市民眾可利用假日前往體驗這座充滿創意與藝文氛圍遊戲場。

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台南市政府文化局提供資料指出，總爺藝文中心曾是麻豆糖廠總部，而甘蔗是當地重要產業象徵，遊戲場特別以甘蔗為主題，結合農田景觀與童趣設計，創造出11種獨特遊具，有甘蔗滑梯小屋、鞦韆、施肥伸縮木樁、蔗苗攀爬組及甘蔗踏桿等多元內容，透過遊戲提升孩子感知與互動能力。

文化局指出，遊戲場位於原總爺國小操場，校舍前方仍保留神社時期石獅子及大象溜滑梯，承載地方居民集體記憶；這次透過空間活化，將糖廠與小學歷史脈絡轉化為現代化遊憩設施，使過去回憶以全新方式延續到未來。（編輯：陳仁華）1140326