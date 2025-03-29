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緬甸地震 華航星宇長榮泰緬機票更改退票免手續費

2025/3/29 11:42
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（中央社記者余曉涵台北29日電）因應緬甸地震，華航、星宇及長榮航空都宣布，限期飛泰緬機票更改退票免手續費。

緬甸28日下午發生強震，震央位於中北部實皆市附近，深度僅10公里，造成傷亡。

華航昨天晚間指出，4月15日前，往返泰國曼谷、清邁及緬甸仰光的機票，更改訂位或退票免收手續費。旅客可洽客服中心、華航各地分公司或原開票旅行社協助處理，後續將視各場站實際狀況因應調整。

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星宇航空說，因緬甸地震影響泰國，凡持星宇航空4月4日前往返曼谷、清邁機票，若須更改航班、辦理退票，將免除手續費。旅客可洽星宇航空客服中心，或原開票旅行社協助辦理相關手續。

長榮航空指出，受到泰緬地震影響，凡持有長榮航空3月29日（含）前開立往返泰國曼谷、清邁機票的旅客，搭機日為3月29日至4月30日期間，如欲更改訂位日期或退票，均可免收退改票手續費一次，旅客可洽長榮航空全球各地訂位及客服中心或原開票旅行社協助處理。（編輯：李亨山）1140329

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