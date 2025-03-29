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緬甸泰國強震 消基會要求從寬處理旅遊退費

2025/3/29 18:05
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（中央社記者吳欣紜台北29日電）緬甸昨天發生強震，泰國受波及，消基會今天說，緬甸跟泰國目前旅遊警示是橙色跟黃色，退費恐成為旅遊業者與消費者發生爭議源頭，呼籲從寬處理。

交通部觀光署今天發布新聞稿指出，昨天緬甸中部發生強烈地震，地震波及鄰近國家，其中泰國首都曼谷也感受強烈震感，泰國政府宣布曼谷進入緊急狀態。為維護國人旅遊安全，參加泰國（不含普吉島）、緬甸團體旅遊可依照國外旅遊定型化契約第14條不可抗力因素來解約及退費。

消基會今天發布新聞稿指出，目前外交部領事局對旅客旅遊安全有影響國家及地區，分為紅色警示（不宜前往）、橙色警示（高度小心，避免非必要旅行）、黃色警示（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）及灰色警示（提醒注意）等4類，作為旅客安排出國旅遊時參考。

消基會說，若地區為橙色警示，原則上依國外旅遊定型化契約書第15條規定辦理，也就是團費扣除必要費用後需再付不得超過百分之五團費給旅行社，如果是黃色警示則是國外旅遊定型化契約書第13條規定辦理，也就是民眾通知旅行社的日期距出發日期時間長短，依團費百分比付違約金。

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消基會指出，根據外交部領事局「旅遊警示」資料，目前緬甸已被歸類為「橙色警示」，泰國被歸類為「黃色警示」，退費等可能讓旅遊業者與消費者產生爭議，建議應將緬甸和泰國都標示為「紅色警示」，以杜絕可能紛爭。

消基會也提到，針對自由行消費者自行訂票前往緬甸、泰國者，目前各航空公司有不同的退票作法，呼籲交通部能統籌與各航空公司協商一致性處理方案，讓政策顯現一致性，也給消費者明確因應方式。（編輯：陳清芳）1140329

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