緬甸強震 教育部：僑外生返鄉請假不算缺課

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）緬甸昨天下午發生規模7.7強震，據統計，目前在台灣就讀的緬甸學生將近2973人，教育部今天表示，學生受強震影響需返鄉請假者，缺課情況將不列入計算，同時提供彈性學習措施。

教育部今天透過新聞稿說明，若僑外生家庭因地震發生重大變故，確有返國需求，已要求各校確保學生學習權益，提供彈性學習措施，包含學生返校後，學校應提供課業及實習課程的補救措施，教育部將協助補助教師鐘點費與材料費等相關經費。

再者，授課教師可針對個別學生的特殊情形調整評分方式，採取多元評量，以確保學生學習不中斷；針對有需要的學生，學校應提供必要的諮商與輔導服務，協助其適應學習與生活。教育部將持續關注後續發展，並與學校密切合作，確保受影響僑外生獲得充分的支持與關懷。

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教育部提到，緬甸強震可能引發僑外生擔憂與不安，已要求各校全面啟動三級輔導機制及資源連結機制，導師多加關心僑外生在校生活情形，確保僑外生心理健康，學校可應提供個案及團體輔導，提升僑外生的情緒調適能力，協助應對壓力與恐慌，確保學生安心就學。

法新社報導，緬甸軍政府資訊小組發出聲明表示，緬甸昨天發生規模7.7淺層地震，目前已知有1002人喪命、2376人受傷。（編輯：李亨山）1140329