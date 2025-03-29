緬甸強震 慈濟啟動賑災物資整備

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）緬甸昨天發生規模7.7淺層地震，慈濟基金會收到來自緬甸、泰國志工窗口通報，今天表示目前已啟動國際賑災物資整備，若內政部消防署國際救援專機啟動，可一同前往當地協助。

慈濟基金會指出，分別向緬甸及泰國慈濟志工聯繫，兩地都備有賑災物資，泰國災民若有需求，當地志工可直接協助。緬甸地區則須等到當地政府同意，若獲同意，可第一時間提供救災使用。

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除了原有緬泰賑災物資，慈濟基金會已啟動國際賑災物資整備，調集緊急災害應變物資計有賑災毛毯200條、穀力棒63箱（近2萬條）、香積飯50箱（4200包）等， 若內政部消防署國際救援專機啟動，將一同送往當地，供救災人員使用。

慈濟基金會指出，目前慈濟花蓮本會、慈濟緬甸、泰國志工皆隨時關懷受災區域災害應變能協助與支援的人力與物資援助，同時也依當地政府的規定，協助地震災害的關懷與物資供應。（編輯：陳政偉）1140329