台大兒醫外接團隊推手 范綱翔獲兒童醫療貢獻獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北29日電）「轉院」對病況緊急的患者來說分秒必爭，台大兒童醫院PICU護理師范綱翔深知兒童與成人照護差異，前往加拿大取經，成台大兒醫外接團隊幕後推手，今天獲兒童醫療貢獻獎表揚。

秉持越難到越要到精神，台大兒童醫院在2019年成立外接團隊，目標是到外院接回高危險孩童過程中，即時做好最適當處理，幕後推手、台大兒童醫院兒科加護病房（PICU）護理師范綱翔今天接受媒體聯訪時謙虛笑說，「我就是比較雞婆一點而已，功勞是整個團隊的。」

這份雞婆讓他觀察到原本外接形式存在許多問題，例如兒童和成人用藥劑量不同，甚至醫材也不一樣，但很多在救護車上的醫護不見得是兒童專科。抱著「到國外看看」心情，范綱翔前往加拿大學習外接轉運模式，期待能改變現狀。

讓范綱翔印深刻個案之一是團隊遠征花東接回病人，當時蘇花公路改善路段（簡稱蘇花改）尚未全線通車，部分路段僅單向通行，過程中得要不斷下車把交通錐移開才能繼續前往，台灣醫療城鄉差距讓這段外接路特別漫長，當他回想起這段過往，語氣中仍聽得出感嘆。

范綱翔期許，未來能仿效加拿大模式，由國家成立轉診中心，培養兒童轉診護理師。他說，受過包括護理和器材使用的專業訓練，就不用擔心不同團隊的專業落差，而無法順利合作或對接，讓需要外接轉運的病童，都能受到最好照護。

透過 Google News 追蹤中央社

第11屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮下午登場，這次獲獎的有6名個人與1組團隊，每名獲獎者都為兒童醫療寫下動人故事。今年終身貢獻獎得主郭耿南是台灣首名專攻小兒骨科醫師，被譽為「台灣小兒骨科之父」，現已85歲高齡仍在看診。

「要當兒童的代言人，為兒童發聲。」郭耿南勉勵年輕醫師們，小兒科醫師要有專業，也要有同理心，把孩子放在中心，替兒童爭取公平的資源與權益。（編輯：李亨山）1140329