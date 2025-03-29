加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
緬甸地震穆斯林做禮拜屋頂垮 至少50座清真寺倒塌近300人亡
首頁 / 生活
緬甸地震
緬甸地震
新聞專題
緬甸地震4/87
首頁 / 生活

緬甸地震波及泰國 勞動部：移工可撥1955諮詢

2025/3/29 17:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北29日電）緬甸昨天發生強震，泰國也受波及，勞動部今天說，目前在台泰國移工有7萬多人，若移工要了解請假返國程序可撥打1955專線諮詢，也呼籲雇主協助有緊急需求的勞工儘速返國。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間昨天中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

勞動部今天發布訊息指出，28日緬甸中部發生強震，造成鄰國泰國撼動，勞動部致上最深切的慰問及關懷。

勞動部說，將全力協助在台的泰國籍勞工，如果移工需了解請假返國程序或洽詢地震訊息，都可撥打勞動部「1955」專線諮詢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

勞動部也呼籲雇主，如移工有親屬受災、心理支持或請假返國需要者，應主動關心，並協助有緊急需求的勞工儘速返國處理相關事務。

根據統計，截至今年3月底止，目前在台的泰國移工有有7萬3000人，多從事營造業工作。（編輯：李亨山）1140329

#USGS
#地震
#泰國
#移工
#勞動部
#緬甸
#緬甸地震
緬甸地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
緬甸華僑：瓦城很多樓房倒塌 現場人員徒手挖掘
23
更多編輯台推薦新聞：