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文策院參與曼谷書展 與泰國書商協會簽署MOU

2025/3/29 21:46（3/29 21:56 更新）
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文化內容策進院參與2025年曼谷國際書展，29日由院長盧俊偉（左3）與泰國出版商與書商協會主席蘇威（右3）簽署合作意向書。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月29日
文化內容策進院參與2025年曼谷國際書展，29日由院長盧俊偉（左3）與泰國出版商與書商協會主席蘇威（右3）簽署合作意向書。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月29日
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（中央社記者呂欣憓曼谷29日專電）文化內容策進院參與今年的曼谷國際書展，主辦台灣漫畫館，聚焦台泰的LGBTQ+文化，文策院並和泰國出版商與書商協會簽署合作意向書，促進台泰出版業的深度交流。

2025曼谷國際書展（Bangkok International Book Fair）3月27日到4月7日於詩麗吉王后國家會議中心盛大開展，文化內容策進院參與今年的曼谷書展，主辦台灣漫畫館（Taiwan Comics），以Over the Rainbow為主題，聚焦兩地的LGBTQ+文化，帶來近50本台灣原創出版品。

文策院並邀請兩位台灣知名漫畫家星期一回收日和MAE出席書展，出席大會講座並舉辦簽繪活動，與泰國讀者近距離互動。

此外，文策院今天下午由院長盧俊偉與泰國出版商與書商協會（PUBAT）主席蘇威（Suwich Rungwattanapaiboon）簽署合作意向書。

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盧俊偉指出，未來合作的方向分為5點，第一是台泰出版產業資源交換（Fellowship Program），讓兩國出版專業人士都能於彼此的書展（台北書展、曼谷書展）拓展版權交易，並進行書市的交流與分享。

其他合作方向還包括共同於國際市場舉辦出版產業論壇及交流活動；兩國當地出版及出版延伸產業市場諮詢；兩單位出版及通路產業報告分享及交流；各類型推廣互惠進行合作等。(編輯：韋樞)1140329

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