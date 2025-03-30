2025曼谷國際書展 台灣展現出版設計創意

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（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）文化部參與2025年曼谷國際書展，設置台灣展位，展出近年文化部推動台書外譯成果以及金蝶獎獲獎作品，同時邀請金蝶獎得主與泰國讀者和創作者分享自己的創作理念。

「2025曼谷國際書展」（2025 Bangkok International Book Fair）3月27日到4月7日於詩麗吉王后國家會議中心開展，駐泰代表處文化組在書展舉辦「2025 Books From Taiwan金蝶飛翔曼谷系列活動」，設置台灣展位展出近年文化部推動台書外譯成果以及金蝶獎獲獎作品，呈現台灣出版在裝幀設計獨特創意。

駐泰代表處文化組發布新聞稿指出，文化組昨天早上舉辦座談，邀請2025年金蝶獎金獎得主吳睿哲以及熱銷藝術主題書「沒有門檻的幸福」作者楊士毅分享自己的創作，以設計藝術吸引泰國出版界與讀者目光，也與泰國創作者書籍設計名家卡諾瑪（Kanokmas Matnaramyakit）和瓦納帕拉帕（Wannaprapa Tungkasmith）進行交流分享。

駐泰副代表董思齊在座談開幕致詞表示，代表處文化組自2020年起參加曼谷國際書展，介紹繪本、漫畫、文學等不同主題的台灣出版品給泰國讀者與出版社，今年透過設計與藝術介紹閱讀台灣出版品的新面向，期待讀者能體驗到台灣出版的獨特創意與美學。

書展主辦單位泰國出版商與書商協會（PUBAT）副會長杜安彭（Duangporn Sutthisomboon）驚豔於台灣書籍設計，希望這次交流活動，能夠為台泰出版界激盪出更多創意火花與合作機會。

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駐泰代表處文化組昨天下午接著舉辦工作坊，吸引泰國出版業者、設計創作者等出席，還有一群在泰台灣人組成的讀書會「泰友緣」讀者前往參加。吳睿哲在工作坊中介紹他的作品「舞就是做很多動作」是受到外甥啟發，創作結合紙偶圖像與樂譜來描繪舞蹈的作品，書本出版後，收到許多小讀者回饋充滿創意的閱讀方式。

楊士毅則分享他的作品如何表達對於人類的關心，讓人感受到幸福，他的創作不只是呈現視覺之美，也引導觀眾發現美就在生活周遭。（編輯：陳承功）1140330