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屏縣專案揪1墾丁民宿漲9倍經營房數不符 最高罰9萬

2025/3/30 14:32（3/30 14:41 更新）
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墾丁年度音樂盛事「台灣祭」將登場，墾丁核心地區住宿率達9成以上，屏東縣政府交通旅遊處聯合屏東縣警察局恆春分局啟動旅宿業房價專案稽查行動，確保消費者享有公正合理價格及應有住宿品質。圖為屏東縣政府外觀。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月30日
墾丁年度音樂盛事「台灣祭」將登場，墾丁核心地區住宿率達9成以上，屏東縣政府交通旅遊處聯合屏東縣警察局恆春分局啟動旅宿業房價專案稽查行動，確保消費者享有公正合理價格及應有住宿品質。圖為屏東縣政府外觀。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月30日
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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）台灣祭清明連假墾丁登場，防止業者趁機哄抬房價，屏東縣政府昨天專案稽查，發現墾丁地區1家合法民宿房價飆漲9倍，且經營房間數不符，將依違反觀光發展條例開罰。

清明連假將至，墾丁年度音樂盛事台灣祭帶動下，墾丁核心地區住宿率有9成以上，但日前卻出現有業者趁機哄抬房價，一晚從新台幣895元，價格升至7980元，屏東縣政府27日稽查並依觀光發展條例開罰、勒令停業，同時也全面啟動稽查。

縣府交通旅遊處今天告訴中央社記者，昨天聯合屏東縣警察局恆春分局，啟動旅宿業房價專案稽查行動，共稽查23間，發現位於墾丁地區1家合法民宿，在連假期間房價超過備查房價9倍，且經營房間數也不符，核備9間卻有15間營業，已違規擴大營業。

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交旅處指出，針對哄抬房價部分，將依發展觀光條例開罰1萬至5萬元，擴大營業部分則可開罰4萬元。

交旅處強調，採不定時不定期加強進行旅宿業稽查，呼籲所有旅宿業者應共同維護良好市場環境，確保消費者有公正合理價格及應有住宿品質。（編輯：陳仁華）1140330

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