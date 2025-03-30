屏縣專案揪1墾丁民宿漲9倍經營房數不符 最高罰9萬

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）台灣祭清明連假墾丁登場，防止業者趁機哄抬房價，屏東縣政府昨天專案稽查，發現墾丁地區1家合法民宿房價飆漲9倍，且經營房間數不符，將依違反觀光發展條例開罰。

清明連假將至，墾丁年度音樂盛事台灣祭帶動下，墾丁核心地區住宿率有9成以上，但日前卻出現有業者趁機哄抬房價，一晚從新台幣895元，價格升至7980元，屏東縣政府27日稽查並依觀光發展條例開罰、勒令停業，同時也全面啟動稽查。

縣府交通旅遊處今天告訴中央社記者，昨天聯合屏東縣警察局恆春分局，啟動旅宿業房價專案稽查行動，共稽查23間，發現位於墾丁地區1家合法民宿，在連假期間房價超過備查房價9倍，且經營房間數也不符，核備9間卻有15間營業，已違規擴大營業。

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交旅處指出，針對哄抬房價部分，將依發展觀光條例開罰1萬至5萬元，擴大營業部分則可開罰4萬元。

交旅處強調，採不定時不定期加強進行旅宿業稽查，呼籲所有旅宿業者應共同維護良好市場環境，確保消費者有公正合理價格及應有住宿品質。（編輯：陳仁華）1140330