台灣虎航招考30名空服員 首度移師高雄

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（中央社記者余曉涵台北31日電）因應南部地區發展與運量的台灣虎航股份有限公司今天發布新聞稿表示，招考30名客艙組員，首度移師高雄市，這次招募的組員也將以高雄為基地，錄取者2025年下半年報到。

台灣虎航說，希望吸引職場新鮮人，甚至轉職或換跑道求職者參與招募，也將開放內部客艙組員轉調，鼓勵地方就業。

台灣虎航表示，招募時間為4月1日凌晨0時1分起到4月13日晚間11時59分止，報名資格為大專院校以上畢業或具應屆畢業資格、多益（TOEIC）550分以上或其他檢定同等資格證明，具日、韓語會話能力尤佳。

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台灣虎航說，報名截止後，將初步書面審核所有履歷投遞者資料，通過後4月26日初試、5月3日複試。

台灣虎航航點遍布日本、韓國、澳門、泰國及越南等多個國家與地區，更是飛航日、韓最多航點的國籍航空，連9年獲讀者文摘信譽品牌最高榮譽白金獎項認證，配合新航點拓展及機隊汰舊換新，台灣虎航不定期公開徵才，全面提升飛航服務內容。（編輯：李明宗）1140331