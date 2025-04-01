智慧浪潮席捲職場 全球中央揭贏家策略

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（中央社台北1日電）隨著人工智慧（AI）技術普及，傳統工作模式被快速顛覆與取代，大幅提升效率的同時，也衝擊著既有的就業市場。《全球中央》4月號封面故事〈AI職場求生〉深度報導AI如何翻轉職場生態、美中法競逐AI大模型、AI對各行各業的衝擊，以及上班族、大學生如何超前部署。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）去年10月針對5,273名受僱成年人的問卷調查顯示，52%的受訪者擔心AI對職場的潛在影響，32%認為工作機會從長遠來看將因而縮減。

世界經濟論壇今年發布的2025年版「未來就業報告」則預測，到2030年底前，AI雖然可能在全球導致9,200萬個職位消失，卻可望創造出1億7,000萬個新職位，一來一往將淨增加7,800萬個工作機會。

近期強調開源、低成本、高效能的深度求索（DeepSeek）在全球引發熱議，AI大模型加速普及化；美國推動Stargate計畫不僅砸錢興建資料中心，更試圖透過整合算力與技術資源，打造前所未有的AI生態圈。

AI大浪真的來了，在矽谷，曾是金飯碗的軟體工程師也受到影響，從初階到中階工程師都擔心飯碗不保；在中國，AI人才不足的窘境逐漸浮現，預估2030年人才缺口將達到400萬；在台灣，經濟部喊出培育20萬AI人才目標，推動國家級AI證照，讓AI應用擴散到各行各業。

西班牙有世界上最特立獨行的用餐時間，除了一日五餐之外，週末還有延伸版的兩餐！餐後還有「交誼時光」——繼續坐著喝酒聊天，常從開胃菜吃到半夜。正因為他們堅持活在自己的時制裡，一天當28小時在活，造就了他們令人羨慕的生活態度與生命法則。

英國的酒吧文化則詮釋了另一種共享。酒吧往往兼具社區中心功能，是英國人聯絡感情、交換資訊的場所，也是許多人從小到大習慣排遣時間的地方。一旦有社區酒吧面臨停業或被拆除危機，在地民眾會集體行動，試著挽救局面。

《全球中央》特闢〈開箱地球村〉單元，透過分布世界五大洲記者的在地觀察，從台灣人的角度，分享在異鄉食衣住行育樂、社會制度、各式見聞與文化衝擊。

96歲的草間彌生不僅是日本，也是全球最受喜愛的當代藝術家之一。國立臺北教育大學北師美術館正在推出年度展覽《草間彌生的「軌跡」與「奇跡」——W Collection & More 1951-2005》，透過70件精選作品，邀請藝術愛好者閱覽她的生涯榮光。

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本期〈看世界〉回顧草間彌生歷年精彩作品，介紹這位自小飽受精神疾病所苦，卻滿懷創作的渴望，療癒了自己和世界的藝術家。讓我們走入草間彌生的烏托邦，一起沉浸在無限的圓點幻境。

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