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「百年原殤」影片記錄原民歷史 原民會盼推向國際

2025/4/2 15:51
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（中央社記者張雄風台北2日電）原民會今天表示，將推廣3部包含太魯閣、大港口及大豹社等3起事件的紀錄片與戲劇短片至日本、紐澳等10多國，讓世界看見台灣原住民族保家衛土的重要史實。

「台灣原住民族歷史事件－百年原殤」今天舉辦首映會，內容包含「太魯閣事件」、「大港口事件」及「大豹社事件」3部歷史紀錄片與戲劇短片。

原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur表示，未來系列作品會推廣至日本、紐澳、南太平洋群島及東南亞等10多個國家，讓世界看見台灣原住民族抵抗侵略者，保家衛土的重要史實。

曾智勇表示，這3部影片是以原住民的立場寫原住民的故事，「沒有遺忘，也不是要記恨」，是希望透過影片表達原住民承受的這段歷史。

原民會指出，「台灣原住民族歷史事件－百年原殤」計畫總經費達新台幣4290萬元，每部作品包含55分鐘的紀錄片及30分鐘的戲劇短片，透過嚴謹的文獻考據、專家學者研討及田野訪談，完整呈現3起重大歷史事件的原貌及影響。

根據資料，太魯閣族的傳統生命價值，人與大自然之間是建立在「互為主體」的基礎上，深信男子勇敢用生命守護土地，女子善於織布者，死後將來才能跟祖先相遇。日本想透過政治與經濟確立「統治權」，不能理解太魯閣族的傳統信仰，最終釀成「太魯閣事件」戰役。

對阿美族而言最具代表性的事件即「大港口事件」，1875年後，東部原住民開始頻繁密切地接觸外來勢力，移入者不斷與原住民有所衝突，原住民強烈反抗，繼而發生東部原住民捍衛生存空間反抗清廷事件。

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泰雅族有所謂「攻守同盟」，一旦遭遇外敵，攻守同盟必要時可發揮聯合戰力。「大豹社事件」為自1900年以來，在大豹溪流域（今新北市三峽區）的大豹社總頭目瓦旦．燮促Watan Syat，聯合桃園大嵙崁群直到新竹馬武督一帶的泰雅族人、甚至漢人，共同對抗日本入侵。

原民會表示，未來將持續投入資源，攜手原住民族影視創作者，共同拓展原住民族影像作品的影響力，讓台灣原住民族的歷史與文化走向國際，促進族群平等與文化多樣性的永續發展。（編輯：張雅淨）1140402

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曾智勇
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