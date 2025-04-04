林業署新人事 張岱接副署長、李定忠掌嘉義分署

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）農業部林業及自然保育署今天宣布新人事命令，嘉義分署分署長張岱7日起陞任林業保育署副署長，而嘉義分署長則由嘉義分署副分署長李定忠陞任。

農業部林業及自然保育署今天發布新聞稿，宣布新的人事命令。

林業署說，張岱從民國107年7月1日起接任原行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處處長後，任職6年多來積極推動林業保育署各項政策，成效顯著，包含積極輔導山村部落成立林業合作社外，也成功推出「林下良品」品牌，促進山村經濟收入。

另外，張岱也針對阿里山國家森林遊樂區區內自然景觀、遊憩景點及文化資產進行全面盤點，積極督導各項改善工程，分別於108年及110年榮獲公共工程金質獎與優良農建獎，並在中華景觀學會第12屆台灣景觀大獎中獲得3項優質獎及1項佳作，備受肯定。

林業署說，張岱未來將以其在業務推動及經營管理上的豐富實務經驗，協助督導林業保育署各項森林治理與生態保育政策的制定。

另外，林業署說，李定忠為國立嘉義大學森林研究所碩士，曾任原行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處課長、秘書及台東林區管理處副處長，並於106年接任嘉義林區管理處副處長及改制後副分署長。

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林業署表示，李定忠致力於阿里山森林遊樂區的規劃與整建，有效管理園區攤販，建置入園分流預約系統，緩解人車集中入園，並以「阿里山國家森林遊樂區遊園車服務營運移轉案」榮獲民間參與公共建設金擘獎，成功導入智慧電動遊園車服務，落實綠能產業理念等。

林業署指出，嘉義分署轄區橫跨雲林、嘉義、台南及高雄等縣市，從海拔40多公尺的平地延伸至台灣最高峰海拔3952公尺的玉山，擁有豐富多元的林相種類與廣闊森林林地，轄內阿里山巨木享負盛名，嘉義分署未來將持續結合森林經營、綠色網絡及水環境治理等專業，深化山林產業振興，以永續發展為核心，並與阿里山林業鐵路及文化資產管理處共同攜手推動森林育樂與生物多樣性保育，致力實現林業與保育共生共榮的美好願景。（編輯：李錫璋）1140404