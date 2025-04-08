高鐵卡娜赫拉彩繪列車7月初告別 推聯名商品優惠

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車於2023年8月上路，主角粉紅兔兔與P助總是吸引乘客目光。台灣高鐵公司今天說，彩繪列車將於7月初結束運行，即日起推出聯名商品優惠。

台灣高鐵發布新聞稿，「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車，將於7月初結束運行，即日起至4月27日，於「T-Shopping高鐵線上購」推出限時優惠活動，期間內卡娜赫拉的小動物聯名商品7折起，折扣後滿新台幣890元還可獲贈聯名環保傘乙支。

另有鐵道迷喜愛的「花見版」高鐵彩繪列車模型12輛組，購買即加贈高鐵會員TGo點數2萬點；超人氣的聯名4輛組玩具車也推出全新的海芋藍和繽紛橘兩款新色。

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台灣高鐵同時宣布，即日起同步推出高鐵假期「春日花見之旅」專案，共有11條經典春季賞花遊程，其中特別規劃3條彩繪列車一日豐富行，安排去或回程搭乘充滿繽紛花卉的彩繪列車，還有專人導覽旅遊景點。

高鐵公司特別推薦「台中驛鐵道文化園區．中社觀光花市1日豐富行」，園區保留舊台中車站、月台與鐵道，將歷史建築與鐵道文化巧妙結合，還可入內參觀珍貴的鐵道文物與退役車廂。（編輯：陳政偉）1140408