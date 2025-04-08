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北科大與泰國亞洲理工學院締盟 聚焦半導體教育

2025/4/8 10:41（4/8 11:06 更新）
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台北科技大學與泰國亞洲理工學院（AIT）締結盟校，於半導體領域開展雙聯學制合作。圖為北科大校長王錫福（右）日前率團赴泰拜會亞洲理工校長李百祺（左），雙方簽署合作備忘錄及學生交換協議。（北科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月8日
台北科技大學與泰國亞洲理工學院（AIT）締結盟校，於半導體領域開展雙聯學制合作。圖為北科大校長王錫福（右）日前率團赴泰拜會亞洲理工校長李百祺（左），雙方簽署合作備忘錄及學生交換協議。（北科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月8日
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（中央社記者陳至中台北8日電）台北科技大學與泰國亞洲理工學院（AIT）締結盟校，於半導體領域開展雙聯學制合作，未來預計拓展到人工智慧（AI）領域、管理學院EMBA專班等，共同培育人才。

北科大今天發布新聞稿，校長王錫福2月率團赴泰國拜會AIT校長李百祺，後者於3月率團回訪，雙方議定由北科大創新前瞻科技研究學院、AIT工程科技學院，展開半導體的碩士雙聯學制的合作。

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王錫福表示，北科大與AIT同樣以培育工程人才為主。北科大多年來與美國麻省理工學院（MIT）、賓州州大、日本東北大學等國際頂尖大學交換師生、合作研究，持續以創新制度推動產學合作，與業界攜手育才，去年更領先台灣各科大，設立第一個半導體科技碩士學位學程。

李百祺則透過北科大指出，AIT來自上百國、超過2.7萬名畢業生中，來自台灣的校友將近900名。與北科大啟動半導體領域合作，是他上任以來積極推動「轉型工程」的一部分，同時也呼應台灣「新南向」政策，強化半導體、AI等科技產業的人才布局，協助亞洲經濟永續繁榮發展。（編輯：陳政偉）1140408

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