醫事薪未達標健保擬不予特約 邱泰源：仍在討論

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（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北11日電）健保署擬修「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，若醫療機構專職醫事人員薪資未達標準將不予特約。衛福部長邱泰源今天說，仍在討論階段，定會努力達到三贏。

衛生福利部中央健康保險署昨天召開修改「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」第1次溝通會議，醫務管理組長劉林義今天說明，擬從公平締約、法規鬆綁、資訊對等、擇優特約與授權明確5面向修改；其中，擇優特約部分，擬將納入醫事人員待遇納入標準。

根據健保署所提修法方向，若醫院專職醫事人員健保保額低於當年最低工資2倍、診所低於最低工資1.5倍，或醫事服務機構未每年公開各類醫事人員最低即平均健保投保金額，即不予特約。

劉林義說明，此為參考行政院規定，公部門如聘用臨時人員，薪資不得低於基本工資的1.1倍，因此也將其列入，盼各界一起努力改善醫事人員待遇；不過，也理解不同地區、工作性質，都會導致待遇有所差異，因此盼透過會議了解各界想法。

邱泰源出席台大醫學院「通識e學101影片發布會」前接受媒體聯訪表示，總統賴清德提出健康台灣政策，健保改革也是其中重要一環，尤其是如何讓醫事人員待遇能得到保障。

邱泰源說，重點是讓醫療院所順利經營，同時提升醫事人員工作薪資及環境，現在仍在討論期間，一定會收集各界意見，努力達到三贏局面，最近醫療院所紛紛喊加薪，也是希望留住好人才，照顧民眾健康，相信大家的方向一致，只是該怎麼做到，可以坐下來好好討論。

醫療改革基金會在臉書（Facebook）發文指出，支持監控費用流項與用途方向，但針對工資保障應該有更細緻的作法。對此，健保署也已回應後續會考量薪資分布的情形，來研議相關規劃。

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醫師公會全聯會常務理事王宏育認為，雖然各界大多同意應調高護理師、藥師薪水，但特管辦法應是管理醫療品質，若醫療院所所給薪資已達法定最低工資，仍「不予特約」，應有違比例原則；改用獎勵機制鼓勵醫療院所調薪，較為適合。

王宏育指出，如果醫護人員薪資要達到最低工資的1.5倍甚至2倍，醫療院所在年終獎金、三節獎金，和勞健保等雇主負擔部分等成本都會相應增加。雖然在台北市、醫學中心有機會達成，但在鄉下地方的小醫院或診所，卻恐反造成經營不下去。（編輯：管中維）1140411