醫事薪資未達標擬不健保特約 無共識不倉促上路

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）為避免醫事人員血汗低薪，健保署研議醫事薪資未達標擬不予健保特約，引醫界與立委高度關注。衛福部長邱泰源今天重申，會兼顧民眾、醫療人員與院所權益，無共識不會倉促上路。

衛生福利部中央健康保險署盤點「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」修改面向，未來若醫院專職醫事人員健保投保金額低於當年最低工資2倍、診所低於最低工資1.5倍，或醫事服務機構未每年公開各類醫事人員最低即平均健保投保金額，擬不予特約。

立法委員賴惠員、王正旭、郭昱晴、林月琴今天在立法院呼籲，健保特約管理辦法暫緩修訂。衛福部隨後召開臨時記者會，部長邱泰源在會中承諾，在尚未取得共識前，絕不倉促上路，有共識部分優先推動。

邱泰源表示，立委替醫界表達的心聲，「我們都聽到了」，健保特約管理辦法已十多年未曾改革，將與各相關團體進行深入溝通，面對未來挑戰，醫療體系與健保改革勢在必行，遵照維繫民眾最高品質的醫療服務、提供醫療人員尊嚴與醫療院所順暢運作等3大原則。

健保署署長石崇良表示，健保特約管理辦法尚未進入預告程序，未來將分階段與醫院及各界醫療人員溝通。修訂重點包括特約條件、新設或擴充醫院規模等，並會根據地區需求，進行必要或優先的修改。

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石崇良說，主要改革重點包括保障醫療人員薪資，特約條款新增條文，特別針對特約機構人員連動最低工資以保障基本待遇；以及過去大型診所缺乏品質管控機制，這次修法將品質確保納入規範；並嚴禁診所無故拒收病患或任意將健保病人轉為自費，以保障民眾就醫權益。

石崇良說，健保總額成長率史上最高，還有公務預算挹注，單就醫院部門的總額就有新台幣約6437億，比去年成長近400億元，西醫基層部門達1750億元，較去年成長約100億元，一切改革都會與各界持續溝通，取得最大共識後再推動上路，確保醫療品質與民眾權益兼顧。（編輯：陳清芳）1140414