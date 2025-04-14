立委籲暫緩健保特約制修法 健保署允加強溝通

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（中央社記者王揚宇台北14日電）健保署研議修法，醫事薪資未達標擬不予特約。民進黨立委賴惠員等立委與多個醫師公會今天表達疑慮，呼籲政府暫緩修訂。健保署副署長陳亮妤說，會加強溝通，絕對不會貿然倉促上路。

衛生福利部中央健康保險署盤點全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法（簡稱特管辦法）修改面向，未來若醫院專職醫事人員健保保額低於當年最低工資2倍、診所低於最低工資1.5倍，或醫事服務機構未每年公開各類醫事人員最低即平均健保投保金額，擬不予特約。

針對上述議題，民進黨立委賴惠員、王正旭、郭昱晴、林月琴及台南市醫師公會榮譽理事長陳相國、新北市醫師公會理事長顏鴻順、桃園市醫師公會理事長吳家淦等人，今天在立法院召開記者會，共同呼籲政府暫緩修訂特管辦法。

賴惠員表示，健保署欲透過健保特約機制推動醫事人員加薪，出發點值得肯定，但若以「不予特約」為手段、未兼顧城鄉差異與診所實務運作等，恐動搖基層醫療穩定。

賴惠員指出，全台約有2萬4000家醫療院所，其中過半為診所，是高齡社會中長者就醫的第一線防線。若以投保金額作為續約條件，將造成大批診所不符門檻，尤其偏鄉與中南部地區首當其衝，屆時勢將出現就醫斷鏈，危及全民健康。

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王正旭說，各界應思考未來在修法上，如何讓醫界、健保單位及民眾爭取三贏的機會，也要讓所有醫事人員在照顧人民健康時有更好的回饋，打造健康台灣，因此期待能有更多溝通，讓政策美意可以真正落實。

受邀出席記者會的陳亮妤表示，感謝全體醫事人員對台灣醫療照護體系的付出，健保永續的挑戰相當多，因此才有這次的修法，對於醫師公會理事長所提建議，衛福部跟健保署會加強溝通，絕對不會貿然倉促上路，未來會在各配套措施上，也會跟各界加強溝通。（編輯：林克倫）1140414