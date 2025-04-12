健保擬修特約制 醫管學會籲差異化設計

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）健保署研議修法，醫事薪資未達標擬不予特約。台灣醫務管理學會呼籲，推動應採「分級、分區、分階段」，依醫院層級與地區資源差異，保留評估與例外申請機制，避免一刀切釀醫療斷層。

衛福部中央健康保險署盤點「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」修改面向，未來若醫院專職醫事人員健保保額低於當年最低工資2倍、診所低於最低工資1.5倍，或醫事服務機構未每年公開各類醫事人員最低即平均健保投保金額，擬不予特約。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天透過新聞稿指出，近年來醫療現場普遍面臨人力流失壓力，包含護理師、放射師、藥師等專業人員皆出現離職率升高、招募困難的情況，其背後因素之一即是長期薪資結構與工作強度失衡。因此，透過政策工具引導醫療機構重視人力投資，是具有正面意義的起點。

洪子仁提出4點建議，首先是在推動模式上，應應採「分級、分區、分階段」，依照醫院層級與地區資源差異，設計具彈性的標準與過渡期，並保留評估與例外申請機制，避免一刀切造成醫療斷層。

再者，洪子仁說，應同步盤點健保財務機制，設計調薪配套資源。健保總額應設置彈性基金或配套誘因，用以支持機構在達成薪資門檻的同時，維持人力穩定與營運平衡。

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第3，建構更科學的評鑑與資訊揭露架構。洪子仁表示，未來若將薪資納入評鑑指標，應建立標準化計算基準，避免機構因行政操作不同而產生不必要的疑慮或誤解。

第4個建議則是政策討論應廣納基層聲音，強化跨部會整合。他強調此項政策不僅牽涉健保制度，更涉及衛福部人力規劃、勞動部薪資結構與地方政府醫療資源配置，應跨單位協商整合，以確保制度具體可行並兼顧公平性。（編輯：陳政偉）1140412