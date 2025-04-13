吳德榮：14至16日高溫上看35度 相對濕度低留意天乾物燥

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象專家吳德榮表示，今天白天起鋒面逐漸遠離，乾冷空氣南下，夜晚偏涼微冷；明天至16日各地白天暖熱如夏，南部高溫上看攝氏35度，防日夜溫差大；各地相對濕度極低，留意天乾物燥。

中央氣象署今天上午發布大雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，今天屏東、台東地區（含蘭嶼、綠島）及台中、南投、嘉義、高雄山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起鋒面逐漸遠離，乾冷空氣南下，降雨先後停歇，天氣好轉，「雨過天青」；白天北微涼、南微熱，晚偏涼微冷。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，明天至16日高壓影響，各地白天「晴熱如夏」，高溫升至32度以上、南部更達35度，清晨有輻射低溫，日夜溫差超過15度；相對濕度極低、少見的「天乾物燥」，也應注意。

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吳德榮說，17、18日高壓迴流影響，各地多雲時晴，持續「暖熱如夏」，西半部清晨容易起霧，18日山區午後有局部短暫陣雨的機率；19日鋒面接近，天氣暖熱，午後有局部陣雨的機率。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，20日結構鬆散的鋒面影響，有局部短暫陣雨或雷雨；21、22日天氣好轉。此為末期模擬，模式持續調整，需再觀察。（編輯：張銘坤）1140413