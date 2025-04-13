華航新總經理愛彈琴 假日全家到醫院當音樂志工

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）華航新任總經理陳漢銘熱愛彈鋼琴，他昨天在臉書分享，帶著全家人到新光醫院擔任音樂志工，希望透過音樂的傳遞，帶給大家溫暖與活力。

陳漢銘昨天在臉書分享新光醫院的「春日音樂饗宴」，他負責鋼琴獨奏，3名子女擔綱小提琴，演出18首知名樂曲及國內外流行歌曲，他希望透過音樂的傳遞，帶給大家溫暖與活力，也感謝副院長洪子仁特別到場鼓勵。

陳漢銘告訴媒體，他是帶著太太、兒子和雙胞胎女兒到新光吳火獅紀念醫院，全家一起擔任音樂志工，他彈奏鋼琴，3名子女拉小提琴，盼為病患、陪診家人及醫護帶來溫暖和希望，單純希望大家感受音樂的療癒力量。

陳漢銘說，他平時就非常喜愛彈琴，並藉音樂舒緩工作壓力，這次也利用全家擔任志工的機會，和子女一起練習及討論曲目，增進彼此感情。音樂已是他們家庭交流的重要橋梁，讓全家人在忙碌生活中找到共同的興趣和話題，能夠和子女一起參與公益活動，不僅可以回饋社會，也提升家庭凝聚力。

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陳漢銘說，未來除了希望自己有更多機會參與類似活動，華航也將持續支持員工參與公益，為社會帶來更多正能量。

陳漢銘2020年3月接任華航子公司、台灣虎航董事長，從小學鋼琴，也喜好音樂，當年9月就在飛機棚廠舉行台灣虎航成立6年公益音樂會，由他彈鋼琴，雙胞胎女兒拉小提琴。陳漢銘今年3月接任華航總經理，盼能繼續帶著音樂做公益。（編輯：張雅淨）1140413