育地方創生人才 擴大招40組青聚點供300堂課程

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（中央社記者許秩維台北16日電）教育部今天表示，114年青聚點計畫將擴大規模，招募全台至少40組青聚點，提供近300堂在地課程、逾200個蹲點實作機會，培育地方創生人才。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部青年發展署為協助青年進入地方創生的第一哩路，因此推動「青聚點」地方創生人才培育計畫，提供豐富多元的支持體系，幫助青年從地方構想到實踐。

青年署提到，今年青聚點計畫規模變大，將招募全台至少40組青聚點，提供近300堂在地課程、逾200個蹲點實作機會，打造橫跨城鄉、串聯山海的人才培力網絡；並首次推出「共享空間」與「青年小聚」項目，引領青年從零開始探索地方議題，實踐行動方案，為各地注入新動能。

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全台青聚點將提供青年第一線參與地方共創的機會，透過資深業師的輔導、陪伴，在實作中磨練專業能力，全程參與可獲得至少新台幣2萬元的實作獎勵金；全台還有20處青聚點開放免費完善設備的共享空間，提供青年作為討論地方議題、策劃行動方案的基地。

114年「青聚點」計畫即日起開放報名，想為家鄉付出的15至35歲青年可到計畫官網（https://changemaker.yda.gov.tw/）查詢相關資訊，也可報名參加4月23日晚上7時的線上說明會，瞭解計畫內容。（編輯：陳政偉）1140416