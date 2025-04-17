早期肝癌治療 中榮：射頻及微波消融術恢復快

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）肝癌是台灣常見的癌症，台中榮總胃腸肝膽科醫師李少武今天表示，早期肝癌治療選項包括手術切除及微創治療（如射頻或微波消融術），微創術後通常住院1到2天即可出院。

李少武透過新聞稿表示，根據衛福部2023年統計，肝癌在10大癌症死亡率中排名第2。不同時期肝癌的預後差異明顯，早期肝癌經適當治療，平均餘命可達6到9年；若進展至中晚期，平均餘命僅剩6個月至2年。罹患肝癌的高危險群（如B型肝炎、C型肝炎、肝硬化、肝癌過去病史或家族史者），應進行密切追蹤檢查。

1名57歲患者有慢性B型肝炎及肝癌病史，8年前曾接受手術治療。李少武說，追蹤檢查發現，肝臟腫瘤指數逐漸上升，一度飆升至正常值的40倍，經安排電腦斷層檢查，發現有0.5公分復發肝癌，進行射頻消融術治療後，至今未發現腫瘤復發。

對於早期肝癌的治療選項，李少武表示，包括手術切除及微創治療，其中微創治療的射頻消融術及微波消融術，都是透過超音波引導，將探針穿刺至肝腫瘤部位，並加熱至60度以上破壞腫瘤細胞。

李少武指出，其中微波治療時間約4到5分鐘，比射頻的12到15分鐘短，適用於肝臟腫瘤數目不超過3顆、或單顆腫瘤不超過5公分的患者。術後需加壓穿刺傷口以防出血，並臥床休息，通常住院1到2天即可出院。

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台中榮總調查顯示，在2002到2019年間，分別有493人接受手術治療、422人接受射頻消融術治療的早期肝癌患者，後續追蹤分別有34.9%與36.3%的比率會發生腫瘤復發，兩者間無顯著差異存在。

統計也發現，接受消融術患者年齡較大，且肝硬化比率較高，顯示該療法對於老年或肝功能較差的患者，也是安全且有效的選擇。（編輯：吳素柔）1140417