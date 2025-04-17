北科大辦生醫創業PBL營 聚焦科研成果商品化

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（中央社記者許秩維台北17日電）北科大高值生醫材料研究與商品化中心舉辦「國際生醫創業PBL工作營」，安排學生模擬創業實作，並由業界導師指導，學習將科研成果轉化為商品，以提升市場應用能力。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，為培育未來的生醫領袖，北科大高值生醫材料研究與商品化中心舉辦為期6天的「國際生醫創業PBL工作營」，邀請台灣、日本、美國的學研機構與專業講師，共計近百名訪賓和師生參與。

曾參與美國柏克萊大學創業營隊的北科大高值生醫材料研究與商品化中心主任方旭偉，深知創業思維與科學研究結合的重要性，此次力邀學界、業界及創投領域的專業人士擔任講師與導師，希望啟發學生投入科學研究，更將成果商品化，打造屬於自己的創業藍圖與職涯方向。

北科大提到，工作營前兩天聚焦生醫材料技術與學術研究的商品化歷程，由台灣及日本的教授專題演講，並規劃技術短講競賽，藉此激發出別具潛力的創業題目，例如可降解型快速止血劑、檢測毒品超靈敏快速檢測試劑、寵物皮膚傷口修復等，作為後續分組討論與實作主軸。

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另外，工作營也邀請來自美國的創業專業講師團隊接棒授課，講授內容涵蓋創新產品分析、智慧財產權、財務規劃、市場行銷、募資策略等，並讓參與學員依創業題目分組，進行模擬創業實作，由業界導師全程指導，最後再安排各創業小組進行成果簡報與競賽發表。

方旭偉表示，希望透過生醫創業PBL工作營，讓學生學習將科研成果轉化為市場商品，同時結合國際視野與在地需求，強化創新能力與跨域整合思維，成為兼具專業技術與創業潛能的未來生醫領袖。（編輯：陳政偉）1140417