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消保處查核21家健身中心 飲水管理、契約違規偏高

2025/4/18 13:53
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（中央社記者楊淑閔台北18日電）行政院消保處今天表示，去年底查核7縣市21家健身中心5項內容，計有10家飲水管理不合格、12家沒有寫明契約審閱期3天等違規問題偏高，陸續改正、裁罰中，並請體育署加強輔導。

為確保消費者權益，行政院消費者保護處去年11、12月間，前往基隆市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、高雄市及花蓮縣的健身中心聯合查核21家業者，共計5項內容。

行政院消保處簡任消保官梁明圳告訴中央社記者，僅6家全數檢查合格，由於各檢查項目多數都有違規率偏高情況，除已陸續改正、裁處中，並請主管機關體育署對業者加強宣導，以落實規定，確保消費者權益。

首先是「建築安全管理」，計有10家不合格，其中2家已依「建築法」各罰新台幣6萬元，其他改善、裁處中。這2家受罰的違規樣態分別為直通樓梯、安全梯（門）或特別安全梯（門）、室內走廊有封閉或擅自改道問題，以及沒有辦理建築物公共安全檢查申報。

其次是「消防安全管理」，計有2家不合格，其一有2種違規問題，包含消防安全設備不符合規定、沒有定期委託消防專技人員檢修及申報，依「消防法」罰3萬元。

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再者是「環境安全管理」，計有10家不合格，主要都跟飲水設備維護管理有關，多數人運動後會大量飲水，恐有不妥，其中7家已被裁罰1萬到4萬元不等，另3家裁處作業進行中。

最後2項是「健身中心定型化契約」、「健身教練服務定型化契約」的查核，各有12家違規，已超過半數，違規情況包含契約沒有寫出3天審閱期，以及沒有履約保障規定等，都已改正。不過，消保處提醒消費者，不是按月收款、按堂收款，或是預收費用累計新台幣5000元以下時，應注意契約內容須有履約擔保條款，以確保權益。（編輯：張雅淨）1140418

#消保處
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