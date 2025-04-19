中興大學系所博覽會登場 61攤位展示多元特色

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）大學個人申請入學進入二階，中興大學今天舉辦校園Open House系所博覽會，全校39個院系、20個社團，設有61個攤位，規劃專人導覽，展示各學系的教學研究特色。

為協助高中生更了解各學系特色，興大特別規劃7條Open House參訪路線，開放平時須預約才能進入的實驗室供參觀，包含生命科學院的自然史博物館、文學院、土木系、環工系、植物系、昆蟲系與獸醫系，機會相當難得。

興大校長詹富智表示，興大設有12學院，從人文社會、農業生技、理工資訊到生科獸醫，涵蓋各大領域，學系完整。他上任後，特別鼓勵學生跨領域學習，在法規面，已簡化程序且放寬雙主修與主修學系對於重覆修課學分數的認定，還新設「專業領域微課程」機制。

7條Open House路線吸引許多高中生跟家長預約參觀，生科院自然史博物館館藏許多珍貴標本，包含2億年前恐龍胚胎化石、4公尺鱷魚皮、台灣第2大的大王魷魚標本、亞洲象馬蘭的象鼻、巨黿標本、世界最大節肢動物的甘氏巨螯蟹標本。

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植病系開放植物病理教學實驗室，帶學生一探植物4大病原-真菌、細菌、線蟲與病毒的真面目，除了展示各式病害實體樣本，還能親自動手操作，學習如何分離與鑑定病原。

興大說明，博覽會同時規劃4場講座，由興大教務長張玉芳介紹中興大學的入學管道、研究成效、教學資源、特色環境等，以及邀請興大3名優秀的學長姐分享升學經驗，主題為探索大學生活、學習歷程撰寫技巧大公開、申請入學經驗談，提供高中生實用的升學資訊。（編輯：李錫璋）1140419