4/22前暖熱 23日起轉雨降溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北20日電）氣象署表示，明天、22日白天逐日漸熱，高屏可能有局部攝氏36度高溫，台東因焚風上看37度，23日起北部及東北部逐日降溫；鋒面影響，23日、24日雨勢較強，25日、26日全台有雨。

交通部中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，明天清晨北部地區有局部短暫陣雨，白天後水氣減少；明天白天、22日各地晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨。

陳姵安表示，23日鋒面影響，24日鋒面通過及東北季風增強，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

陳姵安指出，25日、26日東北季風影響及華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。

陳姵安說，23日、24日雨勢較強，留意短延時強降雨發生，降雨範圍則是25、26日更廣，全台都可能有局部短暫陣雨。

陳姵安提到，東北季風預計27日減弱，水氣減少，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，陳姵安表示，明天西半部高溫約29至31度，其中，高屏地區可能有局部36度以上高溫；22日是未來一週最熱的一天，西半部白天約32至34度，台東地區可能有局部焚風，預估高溫可達36、37度。

陳姵安說，23日、24日鋒面及東北季風接力影響，23日水氣增加，北部、東北部白天高溫約降至28、29度，中南部32、33度；24日東北季風影響，北部、東北部高溫再降至27度左右，中南部降溫不明顯，仍在29至33度左右。

透過 Google News 追蹤中央社

陳姵安提到，25日白天北部再降溫，約21、22度左右，中南部影響較小，高溫約27至32度；預估最冷的時間點是26日清晨，北台灣低溫約19度，中南部21至23度。27日東北季風減弱回溫，西半部白天高溫約28、29度，東半部約26、27度。

此外，明天清晨中部地區、23日之前馬祖及金門易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1140420