中研院台灣研究世界大會5/21登場 論文數創歷年之最

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（中央社記者張雄風台北21日電）中研院今天表示，將於5月21日至23日召開台灣研究世界大會，預計將有逾750人與會、發表逾400篇論文，雙雙為歷年之最，顯見國際學術社群對台灣研究的重視。

中央研究院今天發布新聞稿表示，將於5月21日至23日召開3年一度的「台灣研究世界大會」（World Congress of Taiwan Studies, WCTS），主題為「變動世局中的台灣：過去、現在與未來」，邀集超過30國的專家學者，從多元視野探討台灣演變。

中研院長廖俊智表示，台灣研究世界大會由中研院發起，10多年來已成為全球台灣研究最具規模的學術盛事。今年再度回到台灣舉辦，並由中研院號召人文社會科學組12個研究所及研究中心全力投入，與會人數預計超過750人，為歷年之最，顯見國際學術社群對台灣研究的重視。

中研院說明，會議為期3天，5月21日會議首日以兩場主題演講揭幕。中研院士李壬癸以「台灣南島語言的歧異與南島民族的起源」（The Diversity of Formosan Languages and Austronesian Homeland）為題，從語言學探討遍布於太平洋、印度洋各群島南島民族的起源與擴散歷程，並指出台灣的南島語言最為分歧，極有可能是南島民族的原鄉。

接著，中研院士吳玉山以「台灣：在地緣政治與重商主義的世界中奮進」（Taiwan: Thriving in a World of Geopolitics and Mercantilism）為題，剖析當前國際政經局勢下，台灣所面臨的挑戰與機遇，探討在地緣政治架構中的角色定位與發展路徑。

中研院指出，本屆會議場次與發表論文數亦為歷年之最，共計5場專題座談、5場新書座談會及6場圓桌論壇，將舉行137場計413篇的論文發表，總場次達155個。議題範圍廣泛，涵蓋文學、藝術、歷史、宗教、經濟、社會、政治與法律，乃至於考古、語言和原住民族等領域。

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中研院指出，台灣研究世界大會2012年開辦首屆會議，緣起於中研院對全球學術趨勢的關注。當時台灣研究逐步躍升為學術界的重要領域，美國、日本、英國等國陸續成立台灣研究機構。

中研院表示，過去10多年已實踐「台灣、世界輪流舉行」的傳統，歷屆會議曾於英國倫敦大學亞非學院、美國華盛頓大學西雅圖校區舉行。參與人數由百餘名學者逐年增加，規模逐漸擴大，至今已成為台灣研究領域最具影響力的學術盛會。（編輯：張雅淨）1140421