關注青少年精神衛生 國教盟籲學生健檢納心理篩檢

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（中央社記者陳至中台北23日電）國教行動聯盟今天表示，青少年憂鬱症狀不易察覺，呼籲衛生福利部和教育部合作，在下一學年的全國學生健康檢查中，納入身心健康評估量表等心理篩檢措施，並提供後續輔導。

今天是世界嬰兒、兒童與青少年精神健康日（WICAMHD），國教行動聯盟發布新聞稿指出，台灣近年兒少憂鬱症人數急速增加，尤其是國中階段最為明顯。需要教育界結合醫療體系合作，才能避免校園悲劇一再發生。

台北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科醫師賴柔吟透過國教盟指出，青少年的憂鬱症狀與成人不同，可能以易怒、暴躁、失眠、身體不適等非典型形式呈現。許多青少年難以清楚說明自己的感受，因此也不易被教師、家長察覺。

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國教盟理事長王瀚陽建議，國民健康署和台灣青少年醫學暨保健學會近年推動「青少年身心健康評估檢核表」，協助了解青少年身心狀態。可將此量表納入每學期例行的學校健康檢查中，當學生被評估出心理健康風險較高時，學校應立即透過親善醫院轉介進行專業諮詢與治療。

世界嬰兒、兒童與青少年精神健康日（WICAMHD）由多個國際組織於2022年共同發起，目的是提升全球對年輕世代精神健康的認識，減少污名化並促進國際合作。（編輯：李淑華）1140423