北科大、和信醫院跨界合作 打造癌症病人支持系統

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（中央社記者許秩維台北24日電）台北科技大學與和信治癌中心醫院合作，將共同打造癌症病人的支持系統，包括增進病人溝通的工具、照護家屬的支援系統等，並依病人、家屬的情感支持需求設計體驗產品。

北科大今天發布新聞稿指出，北科大與和信治癌中心醫院合作推出「醫家同行、醫心相伴─癌症病人與家屬和信心溫泉」計畫，北科大校長王錫福、和信醫院董事長黃達夫共同簽署合作備忘錄。

雙方合作內涵包括增進病人溝通的工具、照護家屬的支援系統、提升醫護人員工作環境的設計，以提升癌症病人就醫服務流程溫馨感，並就病人、家屬及醫護人員的情感支持需求，設計相關體驗產品。

和信治癌中心醫院為全台首家癌症專科醫院，黃達夫表示，希望透過醫療與教育的跨界合作，有更大能量和服務視野，啟發並開創更多療癒癌症病人和家屬心靈的流程和方法，提升癌症病人就醫流程的溫馨感。

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黃達夫提到，期待透過雙方努力，為癌症病人與家屬帶來更多的心靈希望，並感受到更多的社會關愛，藉此加溫病人治療旅程，讓他們在面對生命中最大挑戰時，始終能保持正能量而抗癌不懈。

王錫福指出，這是北科大首度以「大學社會責任」（USR）計畫關照癌症病人的就醫服務流程，與和信醫院的合作聚焦醫療人文關懷的推廣、病人支持系統的建構、健康教育的共創等面向，北科大將從設計導向、科技創新、心理支持等方面，參與醫療現場的改善與創新。（編輯：管中維）1140424