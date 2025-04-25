苗栗火車頭園區開幕 打造鐵道客庄旅遊新亮點

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）座落苗栗火車站旁、斥資近11億元籌建的苗栗火車頭園區今天開幕，園區集結12輛經典火車頭及各式鐵道文物，並以貓咪主題營造親子遊憩及打卡熱點，結合客庄特色帶動觀光。

苗栗火車頭園區前身為台鐵局苗栗機務分駐所轄鐵道文物展示館，前行政院長蘇貞昌於民國108年訪視火車站周邊環境再造工程及鐵路一村復甦計畫，見展示館保存各式老火車頭，指示整合周邊景點及鐵道文物特色，擴大興辦火車頭園區。

建置計畫歷時6年推動，由客委會籌編預算、內政部國土管理署協助工程設計建設，竣工後交由台鐵公司委外營運，今天舉行開幕儀式。客委會主委古秀妃、台鐵公司總經理馮輝昇、苗栗縣長鍾東錦、國土署中工分署副分署長郭秋諒、立委邱鎮軍、苗栗市長余文忠，以及多名鄉鎮首長、地方民代與會。

根據台鐵簡報資料，園區占地5700坪，從苗栗火車站西站出口步行2分鐘可抵達，規劃有螺旋瞭望塔、可動態展示的轉車台大廳、列車展示館、鐵道廣場、文物故事館、投煤體驗館、戶外實體列車展示區及青創聚落商店等。

原鐵路一村變身為青創聚落，融合貓咪元素集結美食、手作、文創商店，另有療癒效果十足的擼貓館，營運廠商盼將園區打造成為火車迷天堂，也是親子遊憩及打卡熱點。即日起一般民眾入園門票新台幣100元、可抵50元消費；初期苗栗縣民半價優惠。

馮輝昇表示，園區可近距離觀賞正線列車運行，並匯集陳列經典老火車頭、模型車及投煤練習場，尤其12輛火車頭不乏具有百年以上歷史，加總年紀超過800歲，有的更是全台或全世界碩果僅存。

馮輝昇說，像是DT561美國製造的蒸汽火車頭，全球僅剩台灣看得到，日本製造的CT152蒸汽火車已進駐轉車台大廳，還有台灣自產的蒸汽火車、百年木造火車以及俗稱「大恐龍」的全台唯一一台蒸汽吊車等，可滿足鐵道迷樂趣。

馮輝昇指出，台鐵目前推動鐵道觀光旅遊，園區可配合鐵道觀光旅遊結合地方創生，並串連舊山線、台中鐵道文化園區、彰化扇形車庫、集集支線等觀光廊帶，未來發展值得期待，目標希望3年內能破百萬參觀人潮。

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古秀妃與鍾東錦都表示，「台鐵員工有非常多的客家鄉親」，火車是許多客家人的生活回憶，期盼園區與客庄生活圈特色、景點結合，不僅僅是台鐵的火車頭園區，也成為苗栗觀光的「火車頭」。

開幕首日天公不作美，但仍有不少老台鐵人、火車迷冒雨前往朝聖。一名台鐵退休員工告訴中央社記者，台鐵舊火車頭退役後多半分散各地，退休後也難再看到這些車輛，能有一處園區匯集各式經典火車頭，讓老一輩台鐵人相當有感，重拾過去工作的情感回憶，對於新進人員而言，也能對台灣鐵道歷史有更多認識。（編輯：張雅淨）1140425

座落於苗栗火車站旁的「苗栗火車頭園區」25日正式開幕，園區集結12輛經典火車頭及各式鐵道文物，歡迎鐵道迷與大小朋友一同走訪。中央社記者管瑞平攝 114年4月25日

苗栗火車頭園區25日熱鬧開幕，盼營造嶄新親子遊憩及打卡熱點，結合客庄特色帶動地方觀光。苗栗縣議長李文斌（右起）、國民黨立委邱鎮軍、苗栗縣長鍾東錦、台鐵總經理馮輝昇、苗栗市長余文忠等人共同出席園區開幕活動。中央社記者管瑞平攝 114年4月25日