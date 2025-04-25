文化部內部信惹議 李遠：責任我一肩承擔

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）近期在野黨質疑行政院因應罷免案，要求部會不得提預算解凍案，文化部卻有內部信外流引發議論。文化部長李遠說，所有相關責任他一肩承擔，沒有任何事會影響他爭取文化預算的決心。

文化部外流的內部文件截圖，提醒文化部人員針對解凍案必須各自發文到立法院；也請文化部人員針對解凍報告再瀏覽一次，確認不會有被解讀成「早早就寫好現在才送」的字眼，並適時更新相關數據等事項，引發外界議論。

李遠今天在臉書發布「給文化部所有同仁的一封公開信」，內文寫道今天是他擔任文化部長的第340天，近1年來，每天看著同仁身影，為國內藝文團隊、產業忙進忙出，攜手努力把台灣的文化推向每個角落和世界舞台。

今年文化部預算被刪減新台幣11億，凍結34億，李遠坦言，雖然是重傷，但已經可以說是奇蹟，把瀕死的文化預算搶救回加護病房。

針對近期文化部發生2起部內會議信件外流事件，李遠表示，都與文化預算有關，目的是為了順利爭取預算。身為部長，他對負責該項工作的同仁深感不平，「所有相關的責任我會一肩承擔，希望大家的士氣不因此受挫。沒有任何事件會影響我們爭取文化預算的決心。」

李遠表示，與他接觸過的同仁都知道，他一向秉持公開、透明、平等討論的原則來處理各類問題。經過這2起事件，他希望大家更要互相支持，因為未來還會面對更多難題，他也隨時準備好跟大家一起面對困難、解決問題，絕不推諉責任。

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李遠指出，2024年已經過了3分之1，文化部並沒因預算遭刪減、凍結，大家工作量得以減少，相反地，同仁一方面要擔心預算，一方面依然要執行業務，大家的心仍繫在藝文團隊和文化產業上，把他們當自己家人。

最後他也想對文化部所有同仁說聲：「辛苦了，謝謝你們。」正因每個同仁的雙手都不遺餘力往前推，台灣文化才能繼續燦爛站上世界的舞台上。 （編輯：龍柏安）1140425